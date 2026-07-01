Parole de Sapin à Hélesmes (59), Bibliothèque 59171 Hélesmes, Hélesmes
mercredi 9 décembre 2026 · Bibliothèque 59171 Hélesmes · Hélesmes
Informations pratiques
Parole de Sapin à Hélesmes (59) Mercredi 9 décembre, 14h00, 15h30 Bibliothèque 59171 Hélesmes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T14:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T15:30:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00
Parole de sapin
Contes et musique pour les temps froids.
Dans le jardin de mon voisin, pousse un très grand sapin.
Je me suis assise sous ses branches.
J’ai posé ma tête contre son écorce.
Longtemps, j’ai écouté.
Et je suis partie en voyage.
Sans bouger.
En hiver, les contes se blottissent au pied des sapins
La vraie joie de Noël c’est d’être ensemble, le cœur au chaud.
Nadine Demarey conte accompagnée par Philippe Carpentier à la guitare
Public familial à partir de 6 ans
Durée : 1h environ
Conception, conte et chants : Nadine DEMAREY
Musique improvisée : Philippe CARPENTIER
Bibliothèque 59171 Hélesmes 59171 Hélesmes Hélesmes 59171 Nord Hauts-de-France
Contes et Musique pour les temps froids Contes Musique
Mélanie Cravero