Parole de Sapin à Hélesmes (59), Bibliothèque 59171 Hélesmes, Hélesmes

Informations pratiques

Parole de Sapin à Hélesmes (59) Mercredi 9 décembre, 14h00, 15h30 Bibliothèque 59171 Hélesmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T14:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T15:30:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00

Parole de sapin

Contes et musique pour les temps froids.

Dans le jardin de mon voisin, pousse un très grand sapin.

Je me suis assise sous ses branches.

J’ai posé ma tête contre son écorce.

Longtemps, j’ai écouté.

Et je suis partie en voyage.

Sans bouger.

En hiver, les contes se blottissent au pied des sapins

La vraie joie de Noël c’est d’être ensemble, le cœur au chaud.

Nadine Demarey conte accompagnée par Philippe Carpentier à la guitare

Public familial à partir de 6 ans

Durée : 1h environ

Conception, conte et chants : Nadine DEMAREY

Musique improvisée : Philippe CARPENTIER

Bibliothèque 59171 Hélesmes 59171 Hélesmes Hélesmes 59171 Nord Hauts-de-France

Contes et Musique pour les temps froids Contes Musique

Mélanie Cravero