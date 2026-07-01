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Parole de Sapin à Hélesmes (59), Bibliothèque 59171 Hélesmes, Hélesmes

mercredi 9 décembre 2026 · Bibliothèque 59171 Hélesmes · Hélesmes

Parole de Sapin à Hélesmes (59), Bibliothèque 59171 Hélesmes, Hélesmes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque 59171 Hélesmes
Adresse
59171 Hélesmes
Ville
59171 Hélesmes
Département
Nord

Parole de Sapin à Hélesmes (59) Mercredi 9 décembre, 14h00, 15h30 Bibliothèque 59171 Hélesmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T14:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T15:30:00+01:00 – 2026-12-09T16:30:00+01:00

Parole de sapin

Contes et musique pour les temps froids.

Dans le jardin de mon voisin, pousse un très grand sapin.
Je me suis assise sous ses branches.
J’ai posé ma tête contre son écorce.
Longtemps, j’ai écouté.
Et je suis partie en voyage.
Sans bouger.
En hiver, les contes se blottissent au pied des sapins
La vraie joie de Noël c’est d’être ensemble, le cœur au chaud.
Nadine Demarey conte accompagnée par Philippe Carpentier à la guitare

Public familial à partir de 6 ans
Durée : 1h environ
Conception, conte et chants : Nadine DEMAREY
Musique improvisée : Philippe CARPENTIER

Bibliothèque 59171 Hélesmes 59171 Hélesmes Hélesmes 59171 Nord Hauts-de-France
Contes et Musique pour les temps froids Contes Musique

Mélanie Cravero