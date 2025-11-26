Parole des parents à la Bellangerais Maison de l’enfance Rennes Mercredi 26 novembre, 17h15 Ille-et-Vilaine

La MQ de la Bellangerais souhaite mieux connaître les besoins et envies des parents du quartier pour continuer à développer ses actions autour de la parentalité. Venez partager votre expérience !

Amicie, étudiante en BUT Carrières Sociales, propose de courts échanges (5 à 10 minutes) avec les parents présents à la Maison de Quartier, le mercredi après-midi.

L’objectif est de recueillir vos ressentis, vos idées, vos besoins, en toute simplicité et convivialité.

**Venez partager votre expérience de parent à la Maison de l’Enfance le mercredi 26 NOVEMBRE !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T17:15:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T18:30:00.000+01:00

Maison de l’enfance 5 Sq. de Josselin, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine