Parole des parents à La Bellangerais Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 19 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit – sans inscription

La Maison de Quartier de la Bellangerais souhaite mieux connaître les besoins et envies des parents du quartier. Venez partager votre expérience de parent autour d’un petit café en cafet’ !

Amicie, étudiante en BUT Carrières Sociales, propose de courts échanges (5 à 10 minutes) avec les parents présents à la Maison de Quartier, le mercredi après-midi.

L’objectif est de recueillir vos ressentis, vos idées, vos besoins, en toute simplicité et convivialité.

Venez partager votre expérience de parent autour d’un petit café en cafet’ **mercredi 19 NOVEMBRE de 14h30 à 17h30 à la Maison de Quartier la Bellangerais !**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T17:30:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine