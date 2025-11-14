Parole d’hommes : pères, futurs pères et co-parent.e.s

Parole d’hommes : pères, futurs pères et co-parent.e.s vendredi 14 novembre 2025.

Pour qui? Votre compagne est enceinte ou votre enfant est né il y a quelques semaines (jusqu’aux 1 an de l’enfant).

Venez partager votre expérience, vos questionnements, vos joies avec d’autres.

Ce groupe est destiné aux pères ou co-parents.

Pourquoi? Pour échanger sur la grossesse, l’accouchement, les premières semaines, le rythme des bébés, les joies et les doutes… Bref, tout ce qu’il se passe à l’occasion de l’arrivée d’un enfant.

Quand?

Un vendredi par mois de 13h à 15h:

– 14 novembre 2025

– 12 décembre 2025

– 16 janvier 2026

– 13 février 2026

– 20 mars 2026

– 17 avril 2026

– 29 mai 2026

– 19 juin 2026

Venez échanger, écouter, se comprendre lors de cette rencontre mensuelle la parole est aux pères et co-parent.e.s.

Du vendredi 14 novembre 2025 au lundi 19 octobre 2026 :

vendredi

de 13h00 à 15h00

gratuit

choisissez votre créneau

Public adultes.

