Parole Invitée Que d’émotions ! à Beaufort-en-Vallée Bibliothèque Beaufort-en-Anjou

Parole Invitée Que d'émotions ! à Beaufort-en-Vallée

Bibliothèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-14

2026-03-04

Journée Festive Parole Invitée Que d’émotions ! à Beaufort-en-Vallée

Petits et grands, laissez-vous emporter par la 8ème édition de Parole invitée !

La médiathèque invite cette année Pierre Delye, conteur et auteur reconnu pour son amour des mots et son talent à captiver tous les publics et Christophe Alline, artiste angevin aux multiples facettes. Une semaine qui s’annonce riche en émotions et en découvertes ! Spectacles de contes, rencontres, concert et atelier… une programmation pleine d’humour et de poésie vous attend, pour rire, rêver et vibrer ensemble.

Mercredi 4 mars 18h-19h30

ATELIER ÉMOTIONS Par l’association AcCorps EssenCiel

Public adultes

Un atelier pour mieux comprendre ses émotions, apprendre à les apaiser et repartir avec des outils simples pour le quotidien. Un moment de bienêtre, d’écoute et de découverte, dans une ambiance bienveillante.

Samedi 7 mars 11h-11h45

DIR’LIRE À L’AVENTURE AVEC P’TIT BONHOMME !

Public Enfants à partir de 3 ans

Entrez dans l’univers tendre et malicieux de l’auteur Pierre Delye à travers des histoires pour rire et frissonner doucement !

Jeudi 12 mars 20h-21h30

HISTOIRES À DIRE, ÉMOTIONS À PARTAGER

Café conté par Pierre Delye

Public Adultes

Conteur et auteur passionné, Pierre Delye partagera son amour des histoires à dire et à lire. Rythmée par des contes et des lectures, la rencontre invitera à (re) découvrir la force des récits, sources d’émotions, de lien et d’émerveillement.

Vendredi 13 mars 19h-20h

DEHORS Spectacle de contes par Pierre Delye

Tout public dès 7 ans

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait… Georges ! C’est pas un nom pour un petit garçon, ça ! Surtout que son père, son papa, son papi, le papa de son papi, le papi du papa de son papi, tous, ils s’appelaient comme lui… Laissez vos oreilles se régaler !

Samedi 14 mars Journée Festive

• 10h30-11h45 RENCONTRE CROISÉE

Avec Christophe Alline et Pierre Delye

Tout public dès 6 ans

Venez partager un moment convivial avec Pierre Delye, conteur et auteur plein de malice, et

Christophe Alline, fabricolleur d’images . Une rencontre suivie d’une dédicace pour découvrir leur projet d’album commun.

• 14h30-16h LE JARDIN DES ÉMOTIONS

Fresque participative avec Christophe Alline

Tout public

Plongez dans l’univers poétique de Christophe Alline et créez un jardin des émotions fait de papiers colorés. À vos ciseaux, prêts, partez !

17h-17h40 PE TI PA

Concert du Petit Rayon Magique en solo

Enfants à partir de 1 an

Pe Ti Pa est la version scénique des albums Tipi Tipi Ta, Li Le La et Ton Ton Cli Ma. Sur scène, Christophe Alline revisite nos chansons d’enfance, nous fait voyager vers des îles imaginaires ou bien réelles et conjure le dérèglement climatique par la magie de la créativité. Il chante, joue de la guitare et d’autres petits instruments bizarres, accompagné d’images

pleines d’humour et de poésie.

• 20h30-22h LA TOURNÉE DES GRANDS CONTES

Spectacle de contes de Pierre Delye

Tout public dès 10 ans

Après celle des grands-ducs, il était temps de partir pour la tournée des grands contes. Au coeur du voyage, un grand conte merveilleux, revisité avec fantaisie, humour et profondeur. Venez, vous n’allez pas en revenir !

Découvrez aussi des jeux et bricolages autour des émotions ainsi que les créations

d’une classe de CP autour de l’univers de Pierre Delye !

TOUS LES RENDEZ-VOUS SONT GRATUITS ET SUR RÉSERVATION. .

+33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

English :

Festive Day Parole Invitée Que d’émotions! in Beaufort-en-Vallée

