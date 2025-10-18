Paroles d’anciens Campus Art Méditerranée Marseille

Paroles d'anciens Samedi 18 octobre, 16h30 Campus Art Méditerranée Bouches-du-Rhône

Table ronde avec la participation de :

Jean-Marc Chancel, architecte, professeur émérite de l’ensa•m

Jacques Sbriglio, architecte, ancien professeur de l’ensa•m

Pascal Urbain , architecte, ancien professeur de l’ensa•m

Une table ronde animée par Michel Couartou, journaliste

Suivi d’un échange » Quel avenir pour le site de Luminy ? » en présence de Inge Linder-Gaillard, directrice de l’école des Beaux-Arts de Marseille et de Raphael Imbert, directeur général de l’INSEAMM.

Venez partager votre expérience avec les anciens enseignants et étudiants de l’école d’architecture et des beaux-arts !

