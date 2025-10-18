Paroles d’anciens Campus Art Méditerranée Marseille

Paroles d'anciens Campus Art Méditerranée Marseille

Paroles d’anciens Campus Art Méditerranée Marseille samedi 18 octobre 2025.

Paroles d’anciens Samedi 18 octobre, 16h30 Campus Art Méditerranée Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T16:30:00 – 2025-10-18T18:30:00
Fin : 2025-10-18T16:30:00 – 2025-10-18T18:30:00

Table ronde avec la participation de :

  • Jean-Marc Chancel, architecte, professeur émérite de l’ensa•m
  • Jacques Sbriglio, architecte, ancien professeur de l’ensa•m
  • Pascal Urbain , architecte, ancien professeur de l’ensa•m

Une table ronde animée par Michel Couartou, journaliste 
Suivi d’un échange  » Quel avenir pour le site de Luminy ?  »  en présence de Inge Linder-Gaillard, directrice de l’école des Beaux-Arts de Marseille et de Raphael Imbert, directeur général de l’INSEAMM.
Venez partager votre expérience avec les anciens enseignants et étudiants de l’école d’architecture et des beaux-arts !

Campus Art Méditerranée 184, avenue de Luminy 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.marseille.archi.fr/actus/inscription-a-la-table-ronde-paroles-danciens-samedi-18-octobre-16h30/ »}]
Table ronde avec la participation de :

© René Egger