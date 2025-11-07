Paroles d’anciens, mémoire de jeunesse Plouescat et Plounévez-Lochrist en 39-45. Médiathèque L’Atelier Plouescat

Paroles d’anciens, mémoire de jeunesse Plouescat et Plounévez-Lochrist en 39-45.

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Avant-première de la sortie du livre “Paroles d’anciens, mémoire de jeunesse” et vernissage de l’exposition.

Venez découvrir en avant-première le livre Paroles d’anciens, mémoire de jeunesse et assister au vernissage de l’exposition du même nom. Un moment convivial pour replonger dans les souvenirs d’enfance à Plouescat et Plounévez-Lochrist pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers des témoignages touchants et des extraits choisis.

Tout public, entrée libre. .

Médiathèque L’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

