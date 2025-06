Paroles dans les champs portraits d’agriculteurs – Saint-Michel-en-Grève 1 juillet 2025 07:00

Côtes-d’Armor

Paroles dans les champs portraits d’agriculteurs derrière la Mairie Saint-Michel-en-Grève Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

Découvrez les visages et vies des agriculteurs·trices de la Lieue de Grève et du Douron au fil des saisons.

Plusieurs générations se sont prêtées au jeu et ont livré des témoignages sincères de leur quotidien et de leur engagement méthodes de travail, adaptabilité face aux algues vertes, vision du futur…

En agriculture conventionnelle et bio, maraîchage, élevage bovin, arboriculture et grandes cultures, tous partagent la même passion de la terre et des paysages trégorrois. .

derrière la Mairie

Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Paroles dans les champs portraits d’agriculteurs Saint-Michel-en-Grève a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose