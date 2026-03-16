Paroles d’auteur Rencontre Littéraire Salle Paroissiale Bois-d’Amont

Paroles d’auteur Rencontre Littéraire

Salle Paroissiale 83 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09 21:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Paroles d’Auteurs Rencontre Littéraire avec trois écrivains du village

Le Musée de la Boissellerie de Bois d’Amont vous invite à une soirée littéraire exceptionnelle intitulée Paroles d’Auteurs , une rencontre intime et chaleureuse avec trois écrivains originaires du village, le mercredi 9 avril à 18h30, à la Salle Paroissiale de Bois d’Amont.

Animée par Daniel Moret, cette soirée sera l’occasion de partir à la rencontre de trois auteurs locaux et de leurs univers littéraires singuliers

Noël à la Phrasie, avec son recueil Vagabondages, une invitation poétique à la flânerie et à la contemplation de la montagne jurassienne.

Régis Cristin, auteur de Dialogue avec mes Sapins Histoires insolites et oubliées de la montagne jurassienne, publié aux Éditions du Séquoia, qui nous plonge dans les récits étonnants et méconnus du Haut-Jura.

Régis Vanini, avec Survie sous les Étoiles, un roman d’aventure et de dépaysement au cœur de paysages grandioses.

Au programme de la soirée échanges avec les auteurs, séances de dédicaces, vente de livres et buvette.

Entrée libre. Venez nombreux célébrer la littérature locale dans une ambiance conviviale et festive !

Événement organisé par le Musée de la Boissellerie .

Salle Paroissiale 83 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 98 79 museedelaboissellerie@gmail.com

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English : Paroles d’auteur Rencontre Littéraire

L’événement Paroles d’auteur Rencontre Littéraire Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-03-16 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses