Paroles d’auteurs La Châtaigneraie

Paroles d’auteurs

Dans le cadre des rencontres Paroles d’auteurs , le Département de La Vendée vous invite à venir rencontrer Claire Guillermic, autrice-chercheuse, guide conférencière, à la Vendéthèque de La Châtaigneraie.

Découvrez le parcours exceptionnel d’un homme talentueux et les secrets du château de Terre-Neuve

Claire Guillermic vous plongera dans le passé et reviendra sur l’histoire d’Octave de Rochebrune. Célèbre artiste vendéen du 19e siècle, Octave de Rochebrune est connu pour ses eaux-fortes et pour la restauration de monuments. Il a vécu et a installé son atelier au château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte.

Un moment convivial pour échanger avec une spécialiste autour d’une boisson chaude et de quelques gâteaux. .

As part of the Paroles d?auteurs series of meetings, the Département de La Vendée invites you to meet Claire Guillermic, author-researcher and guide-lecturer, at the Vendéthèque in La Châtaigneraie.

