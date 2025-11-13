Paroles d’auteurs Michelle Mazoué Luçon

Paroles d’auteurs Michelle Mazoué Luçon jeudi 13 novembre 2025.

Paroles d’auteurs Michelle Mazoué

3 rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Rencontre littéraire avec l’autrice vendéenne, Michelle Mazoué

Michelle Mazoué, romancière vendéenne, met en scène des personnages féminins de caractère. Autrice de romans historiques et régionaux, elle donne vie aux femmes du peuple au cœur des grandes périodes de notre histoire. Elle explore aussi des époques plus contemporaines et méconnues de nos belles régions de France. La rencontre se déroulera autour de son dernier roman Secrets de famille en Vendée, La Fille Indigo édité par La Geste. .

3 rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

English :

Literary encounter with Vendée author Michelle Mazoué

German :

Literarisches Treffen mit der Autorin aus der Vendée, Michelle Mazoué

Italiano :

Incontro letterario con l’autrice vandeana Michelle Mazoué

Espanol :

Encuentro literario con la escritora de Vendée Michelle Mazoué

L’événement Paroles d’auteurs Michelle Mazoué Luçon a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud