Paroles de Bénévoles, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

Paroles de Bénévoles 18 février – 5 avril Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

En accès libre, Espace patrimonial et d’expositions temporaires de la Cathédrale

Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-05T14:00:00+02:00 – 2026-04-05T18:30:00+02:00

Emanation française d’une institution caritative quasi millénaire, l’Ordre de Malte – France est une association catholique hospitalière, qui place la charité au cœur de son engagement. Elle agit ainsi auprès des plus fragiles à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la solidarité, de la santé, du médico-social, et du secourisme. Reconnue d’utilité publique depuis 1928, l’association est également agréée de sécurité civile. L’Ordre de Malte – France intervient en France et dans 33 pays notamment grâce à un réseau de 13 900 bénévoles.

Secourisme, maraudes, petits déjeuners, accompagnements de sorties de résidents de leurs établissements sanitaires et médico-sociaux, etc. leurs bénévoles sont engagés tout au long de l’année au près des plus fragiles.

Quels que soient le contexte, les personnes aidées, les difficultés rencontrées … les bénévoles font preuve d’un engagement sans faille pour incarner les valeurs de solidarité qui sont celles de l’Ordre de Malte.

Cette exposition est une manière de rendre hommage à toutes celles et ceux qui agissent dans l’humilité pour venir en aide à ceux qui ont perdu l’espérance.

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Dans le cadre du Temps du Carême, la Cathédrale de Lille accueille une exposition photographique sur l’engagement bénévole auprès des personnes en difficultés en partenariat avec l’Ordre de Malte.

Ordre de Malte