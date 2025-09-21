Paroles de bergers, sur les drailles de Provence Salle polyvalente de Sausses Sausses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

« Paraulo de Pastre, sus lei draio de Prouvènço »

Une approche ethnolinguistique de la langue des bergers de Haute Provence

Conférence animée par Jean-Luc Domenge, enseignant-chercheur, président de l’assocation Petra Castellana.

Organisée par l’association Traces – Au fil du Coulomp.

RDV salle « Le Préau ».

Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Entrevaux

04 93 05 46 73

mailto:entrevaux@verdontourisme.comentrevaux@verdontourisme.com

Emmanuel Breteau