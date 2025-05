Paroles de brouette – Bibliothèque municipale Miniac-Morvan, 17 mai 2025, Miniac-Morvan.

Contes par Marie Chiff’mine

SAMEDI 17 MAI

Paroles de brouette

La brouette est chargée d’un panier de surprises et d’une valise de Bretagne.

Hop ! La valise s’ouvre ! Ho, là, là ! 3 poulettes énervées, un coq rêveur, un escargot malin, un voyageur perdu et tant d’autres personnages et animaux s’évadent sur la même route, celle des contes et chants de Bretagne. Ils feront escale à la bibliothèque de Miniac-Morvan pour régaler les oreilles des petits et des grands ! Ouf ! Nous pourrons les entendre avec la voix et les musiques de la conteuse Marie Chiff’mine !

Marie Chiff’mine

Depuis 40 ans, cette conteuse bretonne enchante petits et grands en Bretagne et ailleurs en France ainsi qu’en Ecosse et en Estonie. Entre le patrimoine oral et la vie, sa parole d’artisane, jardinière de mots, se révèle poétique, drôle, profonde, simple et complice des gens. Le rapport de l’Homme à la nature ou à sa nature domine dans ses récits. Son cœur choisit son répertoire dans la matière de Bretagne et dans le légendaire de la nature. Elle chemine d’un public à l’autre avec une biodiversité de contes en français, en gallo et en anglais. La création sur mesure, la poésie, le chant, la transmission, l’écriture à partir de l’oralité ainsi que la mise en scène, l’invention et la recherche de liens entre les Arts et la Population la passionnent. Et même que la conteuse cuisine en contant ou conte en cuisinant ! Bref, c’est une artiste de créativité permanente au tricotage actif de l’humain, de la joie et de la terre. Hop ! Embarquée dans un monde de merveilles, elle suit sa petite bonne femme de route car la conteuse est baroudeuse ! Nom d’un pépin ! Elle sème aussi les contes en voyages à vélo ou en brouettes. Dans son verger d’oralités de tout temps, il pousse des contes, des textes slam, des haïkus et des chansons…

La Fête de la Bretagne permet chaque année aux bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et célébrer leur région dans toutes ses singularités.

La Commune de Miniac-Morvan s’associe à cet événement en proposant plusieurs temps forts avec le partenariat du cercle celtique En Dériole et le soutien financier de la Région Bretagne.

