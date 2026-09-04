Paroles de jazz – Cinéma Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Cinéma

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !

Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

Après-midi cinéma : Ascenseur pour l’échafaud

Plongez dans l’atmosphère envoûtante d’Ascenseur pour l’échafaud, le célèbre film à suspense réalisé par Louis Malle en 1958, avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet et Lino Ventura.

Découvrez ou redécouvrez ce grand classique, porté par une bande originale devenue mythique, composée par Miles Davis, trompettiste et compositeur de jazz américain, dont nous célébrons le centenaire de la naissance.

La projection du film sera précédée d’une présentation sur la collaboration du cinéaste avec le trompettiste Miles Davis, et sur l’élaboration ainsi que l’enregistrement de l’envoutante musique du film.

Intervenants : Christian Millanvois et Philippe Attal

Sans réservation .

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Paroles de jazz – Cinéma

L’événement Paroles de jazz – Cinéma Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II