Paroles de jazz – Cinéma Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National
samedi 31 octobre 2026 · Rue des Tanneries · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Paroles de jazz – Cinéma
Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 16:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !
Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !
Après-midi cinéma : Ascenseur pour l’échafaud
Plongez dans l’atmosphère envoûtante d’Ascenseur pour l’échafaud, le célèbre film à suspense réalisé par Louis Malle en 1958, avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet et Lino Ventura.
Découvrez ou redécouvrez ce grand classique, porté par une bande originale devenue mythique, composée par Miles Davis, trompettiste et compositeur de jazz américain, dont nous célébrons le centenaire de la naissance.
La projection du film sera précédée d’une présentation sur la collaboration du cinéaste avec le trompettiste Miles Davis, et sur l’élaboration ainsi que l’enregistrement de l’envoutante musique du film.
Intervenants : Christian Millanvois et Philippe Attal
Sans réservation .
Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Paroles de jazz – Cinéma
L’événement Paroles de jazz – Cinéma Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
À voir aussi à Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire)
- Exposition « En avant pour le patrimoine mondial ! », Lavoir de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gengoux-le-National 18 septembre 2026
- Visite commentée des Journées du Patrimoine Maison du patrimoine Saint-Gengoux-le-National 19 septembre 2026
- Visite guidée de Saint-Gengoux-le-National, site clunisien., Maison du patrimoine de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gengoux-le-National 19 septembre 2026
- ACOUPHèNES Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National 26 septembre 2026
- Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants La Crémaillère 24 rue du commerce Saint-Gengoux-le-National 30 septembre 2026