Paroles de jazz – Concert Jazz collectors Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National
vendredi 30 octobre 2026 · Rue des Tanneries · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Paroles de jazz – Concert Jazz collectors
Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !
Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !
Avec les Jazz Collectors, plongez dans l’ambiance des années Swing ! Cet orchestre réunit dix musiciens et trois chanteuses, tous passionnés de jazz et de swing, venus de différents orchestres de jazz traditionnel de la Région Bourgogne.
L’orchestre propose un répertoire composé de grands standards des années 1930 et 1940, porté par une formation fidèle à la configuration des orchestres américains de cette époque : trois saxophones, trois cuivres et une section rythmique complète.
Les trois chanteuses font également revivre l’esprit des célèbres trios vocaux des années Swing, pour un concert placé sous le signe du rythme, de l’élégance et de la bonne humeur ! .
Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Paroles de jazz – Concert Jazz collectors
L’événement Paroles de jazz – Concert Jazz collectors Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
À voir aussi à Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire)
- Exposition « En avant pour le patrimoine mondial ! », Lavoir de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gengoux-le-National 18 septembre 2026
- Visite commentée des Journées du Patrimoine Maison du patrimoine Saint-Gengoux-le-National 19 septembre 2026
- Visite guidée de Saint-Gengoux-le-National, site clunisien., Maison du patrimoine de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gengoux-le-National 19 septembre 2026
- ACOUPHèNES Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National 26 septembre 2026
- Séance d’essai – atelier d’art créatif enfants La Crémaillère 24 rue du commerce Saint-Gengoux-le-National 30 septembre 2026