Paroles de jazz – Concert Jazz collectors Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Concert Jazz collectors

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !

Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

Avec les Jazz Collectors, plongez dans l’ambiance des années Swing ! Cet orchestre réunit dix musiciens et trois chanteuses, tous passionnés de jazz et de swing, venus de différents orchestres de jazz traditionnel de la Région Bourgogne.

L’orchestre propose un répertoire composé de grands standards des années 1930 et 1940, porté par une formation fidèle à la configuration des orchestres américains de cette époque : trois saxophones, trois cuivres et une section rythmique complète.

Les trois chanteuses font également revivre l’esprit des célèbres trios vocaux des années Swing, pour un concert placé sous le signe du rythme, de l’élégance et de la bonne humeur ! .

Rue des Tanneries Foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Paroles de jazz – Concert Jazz collectors

L’événement Paroles de jazz – Concert Jazz collectors Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II