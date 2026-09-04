Paroles de jazz – Dédicaces Le Baron Perché Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Dédicaces

Le Baron Perché 2, route de Joncy Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 19:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !

Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

À cette occasion, Le Baron Perché vous invite à une rencontre placée sous le signe de la musique et de la passion du jazz, avec Pascal Anquetil, journaliste et directeur pendant 30 ans du Centre d’Information du Jazz, et Yvan Ischer, saxophoniste, producteur et journaliste de jazz à la Radio Télévision Suisse.

Autour du livre de Pascal Anquetil, Pourquoi j’aime le jazz ?, ils partageront leurs regards, leurs expériences et leur passion pour cette musique, au cours d’un moment privilégié d’échanges avec le public.

Une belle occasion de découvrir, écouter et parler de jazz au cœur de Saint-Gengoux-le-National ! .

Le Baron Perché 2, route de Joncy Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 06 28 72 contact@lebaronperche.fr

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English : Paroles de jazz – Dédicaces

L’événement Paroles de jazz – Dédicaces Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II