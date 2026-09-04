Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Elise Hall, « La Dame au saxophone »

Salle d’honneur Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 11:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !

Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

Élise Hall, « La Dame au saxophone »

Découvrez l’histoire fascinante d’Élise Hall (1853-1924), première femme saxophoniste professionnelle et mécène américaine, à travers une conférence musicale ponctuée de lectures, proposée par l’autrice et musicienne Joëlle Marshal-Jantzen.

Surnommée avec condescendance « La Dame au saxophone » par Claude Debussy, Élise Hall a joué un rôle majeur dans la reconnaissance du saxophone et dans la fondation d’un répertoire concertant pour saxophone.

La conférence sera accompagnée par Evelyne Jaquemin, musicienne, et Monica Runge et Pierre Thillet, lecteurs.

La rencontre se poursuivra autour d’un verre de l’amitié, pour prolonger les échanges en toute convivialité. .

Salle d’honneur Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paroles de jazz – Elise Hall, « La Dame au saxophone »

L’événement Paroles de jazz – Elise Hall, « La Dame au saxophone » Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II