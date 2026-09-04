Paroles de jazz – Jazzothérapie Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Jazzothérapie

Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !

Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

…Et si le jazz pouvait sauver ce village qui commence à sombrer ?

Spectacle imaginé et écrit par Pierre Thillet

Création musicale : Marc Charrière

Avec :

Marc Charrière (calviers), Jean-Noël Beriat (contrebasse), Christian Millanvois (batterie), Daniel Pouthier (récitant), Monica Runge (comédienne), Pierre Thillet (comédien).

Marc Charrière utilise le jazz contemporain comme une couleur harmonique et émotionnelle au service de ses mélodies et du texte, en créant un univers qui se situe à la rencontre du jazz, du blues et de l’électro trip-hop moderne. .

Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Paroles de jazz – Jazzothérapie

L’événement Paroles de jazz – Jazzothérapie Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II