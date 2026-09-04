Paroles de jazz – Nougaro : le swing des mots Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Nougaro : le swing des mots

Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 18:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !

Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

Soirée de clôture — « Nougaro : Le swing des mots »

Pour clôturer le Festival en beauté, place au spectacle « Nougaro : Le swing des mots », imaginé et écrit par César Sunfeld.

Cette création propose une rencontre poétique et musicale entre un comédien, un narrateur et un quartet de jazz. Ensemble, ils nous racontent l’histoire de sept grands standards de jazz des années 1960, dont les mélodies ont profondément marqué Claude Nougaro et lui ont inspiré certains de ses plus beaux vers.

Avec :

Le narrateur : Philippe Attal

Le comédien : Etienne Le Foulon

Le Jouvence Quartet, spécialement constitué pour le Festival :

Joseph Lapchine (Saxophones alto et soprano)

Olivier Colas (Piano)

Jean-Noël Beriat (Contrebasse)

Christian Millanvois (Batterie)

Une soirée placée sous le signe du jazz, de la poésie et des mots, pour clôturer cette première édition de Paroles de Jazz sur une note vibrante et poétique. .

Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paroles de jazz – Nougaro : le swing des mots

L’événement Paroles de jazz – Nougaro : le swing des mots Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II