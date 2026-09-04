Paroles de jazz – Quintet en l’air Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Quintet en l’air

Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 15:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !

Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

Né récemment en région parisienne, ce quintet réunit les musiciens autour d’une même passion : l’amitié et l’amour de la musique.

Au fil de leur concert, ils nous invitent à redécouvrir les grands standards du jazz, des années 1950 à nos jours.

Une belle occasion de partager un moment musical au cœur du village et de (re)plonger dans les grands classiques qui ont marqué l’histoire du jazz.

Le quintet :

Piano : Sylvain Marie

Contrebasse : Louis Cave

Batterie : Patrick Guillot

Trompette : Serge Thiry

Saxophone : Jack Thiney .

Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Paroles de jazz – Quintet en l’air

L’événement Paroles de jazz – Quintet en l’air Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II