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Paroles de jazz – Quintet en l’air Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

dimanche 1 novembre 2026 · Théâtre des Tilleuls · Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre des Tilleuls
Adresse
Rue de la Tuilerie
Ville
71460 Saint-Gengoux-le-National
Département
Saône-et-Loire
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Quintet en l’air

Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 15:00:00
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-11-01

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !
Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

Né récemment en région parisienne, ce quintet réunit les musiciens autour d’une même passion : l’amitié et l’amour de la musique.
Au fil de leur concert, ils nous invitent à redécouvrir les grands standards du jazz, des années 1950 à nos jours.
Une belle occasion de partager un moment musical au cœur du village et de (re)plonger dans les grands classiques qui ont marqué l’histoire du jazz.

Le quintet :
Piano : Sylvain Marie
Contrebasse : Louis Cave
Batterie : Patrick Guillot
Trompette : Serge Thiry
Saxophone : Jack Thiney   .

Théâtre des Tilleuls Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16  tourisme@ccscc.fr

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English : Paroles de jazz – Quintet en l’air

L’événement Paroles de jazz – Quintet en l’air Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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