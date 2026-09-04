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Paroles de jazz – Repas « Les Saveurs » Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

vendredi 30 octobre 2026 · Rue des Tanneries · Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue des Tanneries
Adresse
Caveau du foyer rural
Ville
71460 Saint-Gengoux-le-National
Département
Saône-et-Loire
Tarif
16 16 16 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz – Repas « Les Saveurs »

Rue des Tanneries Caveau du foyer rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:30:00
fin : 2026-10-30 20:15:00

Date(s) :
2026-10-30

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National !
Pour cette première édition, tout le village se met à l’heure du jazz !

Avant le concert Jazz Collectors, profitez d’un repas festif et convivial préparé par le traiteur Les Saveurs. Réservez votre place sans attendre !

Menu :
Blanquette de dinde à la moutarde
Riz pilaf et ses petits légumes
Ube bar : dessert philippin à découvrir !

Buvette sur place (boissons non comprises dans le tarif du repas).   .

Rue des Tanneries Caveau du foyer rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16  tourisme@ccscc.fr

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English : Paroles de jazz – Repas « Les Saveurs »

L’événement Paroles de jazz – Repas « Les Saveurs » Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-09-04 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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