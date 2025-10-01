Paroles de lion Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Paroles de lion Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 24 janvier 2026.

Paroles de lion

Samedi 24 janvier 2026 de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Concert pour enfants de 2 à 8 ans

Le nouveau conte musical de Fifi Rubato…Enfants

A l’ombre d’un baobab, Bamba, un enfant de la brousse, s’endort…

Il fait un rêve fantastique dans lequel il est un lion…

Bamba, ce presque lion, se raconte en chantant la Savane.

Après l’édition de ses 6 albums et la création du conte M. Flocon ou l’incroyable voyage , le rockeur pour enfants Fifi Rubato nous présente un nouveau conte musical plein d’humanité. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Concert for children aged 2 to 8

Fifi Rubato’s new musical tale?

German :

Konzert für Kinder von 2 bis 8 Jahren

Das neue musikalische Märchen von Fifi Rubato?

Italiano :

Concerto per bambini dai 2 agli 8 anni

Il nuovo racconto musicale di Fifi Rubato?

Espanol :

Concierto para niños de 2 a 8 años

El nuevo cuento musical de Fifi Rubato?

