Paroles de pères Saint-Affrique

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Le Quai vous invite à un nouvel espace de dialogue convivial et respectueux, spécialement dédié aux pères séparés un moment privilégié pour partager vos expériences, échanger avec d’autres pères et bénéficier de l’écoute de professionnels.

Le Quai vous propose un nouveau groupe de parole pour les pères séparés. Venez échanger vos expériences entre pères avec la présence de Pascal Reynes, médiateur familial et Aymeric Cucala, directeur du centre social.

Ouvert à tous les pères séparés, cet espace de dialogue se veut convivial et respectueux.

Sur inscription uniquement .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Le Quai invites you to a new, friendly and respectful space for dialogue, specially dedicated to separated fathers: a privileged moment to share your experiences, exchange with other fathers and benefit from the listening skills of professionals.

German :

Le Quai lädt Sie zu einem neuen, freundlichen und respektvollen Dialograum ein, der speziell für Trennungsväter gedacht ist: ein privilegierter Moment, um Ihre Erfahrungen auszutauschen, sich mit anderen Vätern zu vernetzen und von Fachleuten beraten zu werden.

Italiano :

Le Quai vi invita a un nuovo spazio di dialogo amichevole e rispettoso, appositamente dedicato ai padri separati: un momento speciale per condividere le vostre esperienze, parlare con altri padri e ascoltare i professionisti.

Espanol :

Le Quai le invita a un nuevo espacio de diálogo amistoso y respetuoso, especialmente dedicado a los padres separados: un momento especial para compartir sus experiencias, hablar con otros padres y escuchar a los profesionales.

