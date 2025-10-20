Paroles de pirates Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Paroles de pirates Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement lundi 20 octobre 2025.

Paroles de pirates

Lundi 20 octobre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

2025-10-20

Conte musical pour enfants de 3 à 8 ans



Eh matelots, il est temps de se jeter à l’eau avec votre capitaine.Enfants

Le capitaine pirate, qui garde toujours la patate.



C’est à bord de notre bateau sans nom et sans drapeau que je vous propose d’embarquer pour vivre une aventure riche en émotions.



Notre mission trouver l’île aux trésors et revenir les poches remplies de pièces d’or.

Alors, venez rejoindre le capitaine pirate qui, paroles de pirates, vous donnera la patate.



Allez, bon vent… .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Musical tale for children aged 3 to 8



Hey sailors, it’s time to take to the water with your captain.

German :

Musikalisches Märchen für Kinder von 3 bis 8 Jahren



Eh Matrosen, es ist Zeit, sich mit eurem Kapitän ins Wasser zu stürzen.

Italiano :

Storia musicale per bambini dai 3 agli 8 anni



Marinai, è ora di prendere il largo con il vostro capitano.

Espanol :

Cuento musical para niños de 3 a 8 años



Marineros, es hora de hacerse a la mar con vuestro capitán.

