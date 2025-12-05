Paroles de Torero Mont-de-Marsan

Paroles de Torero

21, rue Batelière Mont-de-Marsan

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

En 2025 il a toréé 13 corridas dans les plus grandes arènes et obtenu 18 oreilles et une queue, ce qui lui vaut la 32ème place dans l’Escalafon. Il est notamment sorti par la porte des Consuls à Nîmes aux coté de Daniel Luque.

Le Maestro fera un retour sur l’ensemble de sa temporada et nous parlera de ses projets pour 2026.

La conférence sera animée par Miguel DARRIEUMERLOU, dans une ambiance conviviale fidèle à l’esprit du Cercle Taurin Montois.

La soirée se poursuivra par une soirée tapas, sur réservation avant le 9 décembre (tarif 7 € par personne) .

+33 6 10 49 82 25 cercletaurinmontois@gmail.com

