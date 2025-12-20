Paroles de vie Groupe de parole sur le cancer Espace de coworking Espace 21 Belin-Béliet

Paroles de vie Groupe de parole sur le cancer

Espace de coworking Espace 21 1 rue Nicolas Brémontier Belin-Béliet Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Parce qu’on n’a pas à traverser cette épreuve seule, L’INTER’VAL, en partenariat avec La Ligue contre le cancer, vous invite à un temps d’échange doux, confidentiel et bienveillant.

Samedi 24 janvier 10h30

Espace 21, 1 rue Nicolas Brémontier, Belin-Béliet

Ici, vous pouvez venir comme vous êtes pour parler, écouter, déposer ce qui pèse… ou simplement être entourée. Dans un cadre sécurisé, vous pourrez échanger anonymement avec d’autres personnes vivant une expérience similaire, partager vos ressentis et trouver un soutien mutuel, encadré par une professionnelle.

linterval@valdeleyre.fr

06 22 92 79 93 .

Espace de coworking Espace 21 1 rue Nicolas Brémontier Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

