Paroles en corps d’autrices, spectacle lectures, chants et danse Place Marek Edelman Paris samedi 27 septembre 2025.

Dans le cadre de la Fête des mamans de Belleville, un temps festif proposé par les habitants du quartier, le Comité Métallos, vous invite à célébrer le matrimoine des Autrices avec un troc de livres spécial Matrimoine d’autrices., lié à une rencontre Lecture-dansée- mise en voix et mouvements, sur des textes écrits par des Femmes, telles que Fatima Ouassak, Margaret Atwood, Diaty Diallo, et d’autres…

Les textes seront mis en musique par la chanteuse Claire Dubuisson , en danse par Andrea Semo, avec la participation des enfants du quartier , des perform(h)eureureux/ses invités, et le public.

Un temps artistique pour tous dans une journée festive du quartier Belleville11

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Un temps de lien et de culture, pour toutes et tous dans le quartier de Belleville

Tout public.

Place Marek Edelman 97, rue de la Fontaine au Roi 75011 Stand et Posium sur la PlaceParis

https://lesmetallos.org comitemetallos11@gmail.com https://wwwlecomitemetallo https://wwwlecomitemetallo