Paroles et Jardinage, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Paroles et Jardinage Samedi 21 février, 10h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:30:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Rejoignez notre club de jardinage pour partager des astuces, des conseils et découvrir des techniques adaptées à tous les niveaux.

Animé par Danielle Depierre, passionnée de jardinage, cet atelier convivial vous permettra d’apprendre à cultiver vos plantes dans le respect de l’environnement.

Que vous soyez débutant ou expérimenté, venez échanger et développer vos connaissances dans une ambiance chaleureuse.

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Club de jardinage animé par Danielle Depierre