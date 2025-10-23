Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Paroles & Musique Résonnances Nouvelles Médiathèque Aragon Le Mans

Paroles & Musique Résonnances Nouvelles Médiathèque Aragon Le Mans samedi 17 janvier 2026.

Paroles & Musique Résonnances Nouvelles

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 16:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :
2026-01-17

Musique
Le rendez-vous audio & visuel des conférences musicales à thèmes originales, parfois étranges, souvent drôles, toujours aussi soignées dans le contenu comme dans l’habillage et riches d’improbables découvertes !
avec l’Ensemble Intercontemporain

16h- Aragon (Auditorium)
À partir de 10 ans.   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Paroles & Musique Résonnances Nouvelles Le Mans a été mis à jour le 2025-10-23 par CDT72