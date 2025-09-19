Paroles, Paroles par les Forts de café avenue des sources Préchacq-les-Bains

« paroles, paroles » quand la chanson devient théâtre

Les « Forts de Café » vous proposent un spectacle aussi original qu’hilarant « paroles, paroles ». un enchaînement de sketches où les dialogues sont composés d’extraits de chansons françaises, Goldman, Hallyday, Brel, Aznavour, Stromae… Les paroles mythiques de la chanson francophone, sans musique, prennent alors vie sur scène dans des situations improbables et décalées.

avec une mise en scène rythmée et un humour pétillant, ce spectacle revisite les classiques sous un jour nouveau. « paroles, paroles » promet un moment plein de rires et de clins d’œil musicaux.

Rendez-vous pour une expérience théâtrale inédite où la musique devient dialogue et le théâtre, une playlist vivante !

Ne manquez pas cette performance unique où chaque mot résonne comme un refrain connu ! .

avenue des sources Hôtel restaurant le Clos Pité Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 37 51 memorabilis@hotmail.fr

English : Paroles, Paroles par les Forts de café

« paroles, paroles »: when song becomes theater

The « Forts de Café » bring you a show as original as it is hilarious: « paroles, paroles ». a series of sketches in which the dialogue is composed of excerpts from French songs

German : Paroles, Paroles par les Forts de café

« paroles, paroles »: Wenn das Lied zum Theater wird

Die « Forts de Café » bieten Ihnen eine ebenso originelle wie urkomische Show: « paroles, paroles ». Eine Aneinanderreihung von Sketchen, bei denen die Dialoge aus Auszügen französischer Chansons zusammengesetzt sind

Italiano :

« paroles, paroles »: quando la canzone diventa teatro

Les Forts de Café propongono uno spettacolo tanto originale quanto divertente: « paroles, paroles ». Una serie di sketch in cui i dialoghi sono costituiti da estratti di canzoni francesi

Espanol : Paroles, Paroles par les Forts de café

« paroles, paroles »: cuando la canción se convierte en teatro

Les Forts de Café le proponen un espectáculo tan original como hilarante: « paroles, paroles ». Una serie de sketches en los que los diálogos se componen de extractos de canciones francesas

