Parpaing en Dordogne Place Centrale Beaumontois en Périgord

Parpaing en Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Au Fil de la 3e Trame fête cette année les 9 ans de création de l’association et les 6 ans de parution du magazine le Bellimontin. A cette occasion elle vous donne rendez-vous pour un spectacle solo clownesque Parpaing en Dordogne présenté par Mélanie Caroff.

Parpaing, afficheur professionnel pour le cirque familial, passe de village en village pour tenter de retrouver son amoureuse disparue Lucia, la belle Lucia. De bêtises en confessions, du rire aux larmes, de numéros nuls en chevauchées

imaginaires, il vient rempli de sincérité́ nous raconter comment l’amour est indispensable à nos vies.

Solo clownesque d’environ 45 minutes. Dès 7 ans.

Entrée au chapeau

Texte et interprétation Mélanie Caroff de Bulles et Compagnie à Labenne.

Accompagnement artistique Marie Jolion, La Clownerie Guéméné. .

Place Centrale Maison du Pays Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 30 29 11 aufildelatrame@gmail.com

English : Parpaing en Dordogne

German : Parpaing en Dordogne

Italiano :

Espanol : Parpaing en Dordogne

