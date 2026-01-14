Parquet Flottant #2 Carte blanche au New Trad Fest Tours

Parquet Flottant #2 Carte blanche au New Trad Fest

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14 23:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Suite au succès de la première édition en 2025, le pont du Bateau se languissait à l’idée d’accueillir une deuxième édition de la soirée néo-bal-trad Parquet Flottant !

Cette année, le gouvernail du Bateau sera entre les mains du Festival basée à Saint-Aignan le New Trad Fest

Ronzes, trio de chant polyphonique qui puise dans le répertoire traditionnel du Limousin, (parfois en français, souvent en occitan) ouvrira le bal. Les textes bruts ou réécrits disent des histoires comme on les imaginait et comme on se les raconte aujourd’hui. 18 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Following the success of the first edition in 2025, the Bateau deck was longing to host a second edition of the neo-bal-trad Parquet Flottant!

This year, the rudder of Le Bateau will be in the hands of the Saint-Aignan-based festival New Trad Fest

