Parquet(s) en Europe IGR-IAE Rennes Rennes 27 et 28 octobre

Le séminaire de recherche international « Parquet(s) en Europe », organisé par Christine Guillain et Laurent Rousvoal, aura lieu les 27 et 28 octobre 2025 à Rennes

Direction scientifique

Ce séminaire international et interdisciplinaire est **un jalon d’un projet de recherche porté par l’**[**IODE**](https://iode.univ-rennes.fr/) **et le** [**GREPEC**](https://grepec.usaintlouis.be/), avec un financement conjoint et pluriannuel de l’Université de Rennes et de l’UC Louvain, sous la codirection de Christine Guillain (GREPEC) et de Laurent Rousvoal (IODE et GRID-CRIM) : **« Parquet(s) en Europe. Justice(s) pénale(s) en mutation(s) ».**

Présentation

Le ministère public ou parquet est un rouage clé de la justice pénale mais traditionnellement second : pour l’essentiel, le pouvoir de décision appartient in fine au juge. Cette architecture est désormais remise en cause par la montée en puissance du parquet depuis trente ans. Pour répondre à une nouvelle conception de (l’exercice de) la répression et à une nouvelle doctrine des services publics (new public management), un empire est en train d’être taillé sur mesure au procureur, redéfinissant les rôles des différents acteurs et bouleversant progressivement l’institution judiciaire. Le mouvement n’est pas propre à la France : ses causes entremêlées sont partagées en grande partie par les pays voisins, à commencer par celles qui procèdent de l’intégration européenne.

Cela conduit à proposer l’exploration de ce phénomène protéiforme sous un prisme résolument **transnational** (France, Belgique, Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Espagne, Italie et Luxembourg), faisant la part de la **supranationalité** (notamment dans le champ européen). De même, la méthodologie retenue implique une dimension **interdisciplinaire**, par le croisement du droit, de la sociologie et de la philosophie, et **une liaison de la recherche à la pratique** pour faire la part des mécanismes à l’œuvre dans les comportements et stratégies d’acteurs, au-delà de la loi.

**Mots-clés :** transformation(s) de la justice pénale, Parquet, intégration européenne, _new public management_, politique criminelle

Pour aller plus loin

> L’équipe européenne réunie pour ce travail a réalisé une première recherche collective sur un thème voisin : les juridictions de jugement en matière criminelle. Les résultats ont notamment été restitués sous la forme d’un ouvrage collectif : [_**Juger les crimes**_](https://www.anthemis.be/shop/jugcrim-juger-les-crimes-14293#attr=14889,14888,14890)**, L. Rousvoal (dir.), Limal, Belgique, éd. Anthémis, 2023.**

> Les membres rennais de l’équipe (chercheurs et praticiens, juristes et sociologues) travaillent par ailleurs ensemble dans le cadre du nouveau groupement interdisciplinaire porté par plusieurs laboratoires rennais (dont les UMR IODE et ESO) : [**GRID-CRIM**.](https://iode.univ-rennes.fr/groupe-rennais-de-recherche-interdisciplinaire-detudes-penales-et-criminelles-criminologie-et)

### Programme

[**Télécharger le programme du séminaire.**](https://iode.univ-rennes.fr/sites/iode.univ-rennes.fr/files/medias/files/Programme_Parquet%28s%29_en_Europe.pdf)

_**Séminaire sur invitation**_

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine