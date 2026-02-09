PARS EN VOYAGE AVEC BIRDY ! Sète
148 rue François Desnoyer Sète Hérault
Tarif : 6.2 – 6.2 – 6.2 EUR
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25 2026-02-27
Viens en famille au musée !L’oiseau, Birdy, va t’accompagner à la découverte des œuvres aériennes, scintillantes, colorées de Daniel Dezeuze. Viens explorer les formes, les couleurs et les matières !
Visite contée et ludique à partir de 3 ans.
148 rue François Desnoyer Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr
English :
The bird, Birdy, will accompany you as you discover Daniel Dezeuze’s airy, sparkling, colorful works. Come and explore the shapes, colors and materials!
