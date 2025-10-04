Partage de coups de cœurs : Cercle de lecture Bibliothèque La Duchère – Annie Schwartz Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:00

Vous aimez les livres et vous avez envie de partager vos coups de cœur? Rejoignez notre Cercle de lecture ! Chaque premier samedi du mois, venez partager vos coups de cœur littéraires dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Bibliothèque La Duchère – Annie Schwartz Place Gisèle Halimi, 69009 Lyon, France Lyon 69009 La Duchère Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478354381 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-9eme-arrondissement-la-duchere Au coeur d’un nouveau quartier, la bibliothèque s’installe place Abbé Pierre, à côté du lycée La Martinière, sur une vaste esplanade ombragée.

Le nouveau bâtiment de 700 m2 sur un seul niveau offre de vastes espaces baignés de lumière naturelle, propices à la lecture, à la découverte.

