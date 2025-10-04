Partage de coups de cœurs : Koi d’neuf ? Bibliothèque Marguerite Yourcenar Lyon

Un livre, une bande-dessinée, un film… Venez partager ce que vous avez lu ou vu, tous les goûts sont permis !

Bibliothèque Marguerite Yourcenar 86 Avenue Lacassagne, 69003 Lyon, France Lyon 69003 Grange Blanche Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472105481 Bénéficiant d'un éclairage naturel, la bibliothèque offre une ambiance claire et lumineuse et une belle vue sur le nouveau parc Zénith. De nombreuses assises, design et confort, vous permettent de passer un moment de détente.

