Partage de la soupe au Munster Munster

Partage de la soupe au Munster

Place du marché Munster Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-12-05 18:30:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-14 2025-12-20

Offert par la confrérie St Grégoire du Taste-Fromage d’après la recette d’Emile Jung.

Partage de la soupe au Munster préparée par la confrérie St Grégoire du Taste Fromage de Munster selon la recette originale du chef étoilé Emile Jung. .

Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80

English :

Offered by the Confrérie St Grégoire du Taste-Fromage according to the recipe of Emile Jung.

German :

Angeboten von der Confrérie St Grégoire du Taste-Fromage nach dem Rezept von Emile Jung.

Italiano :

Offerto dalla Confrérie St Grégoire du Taste-Fromage secondo la ricetta di Emile Jung.

Espanol :

Ofrecido por la Confrérie St Grégoire du Taste-Fromage según la receta de Emile Jung.

