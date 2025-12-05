Partage de lecture #2 Bibliothèque Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Partage de lecture #2

Bibliothèque 11 rue du 11 novembre Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05 18:30:00

2025-12-05

Présetnez votre livre coup de coeur

Partagez vos coups de coeur et repartez avec des idées de lecture.

A partir de 15 ans.

Inscriptions 02 43 24 31 57 .

English :

Present your favorite book

German :

Stellen Sie Ihr Lieblingsbuch vor

Italiano :

Presentate il vostro libro preferito

Espanol :

Presente su libro favorito

