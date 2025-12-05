Partage de lecture #2 Bibliothèque Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Partage de lecture #2 Bibliothèque Sainte-Jamme-sur-Sarthe vendredi 5 décembre 2025.
Partage de lecture #2
Bibliothèque 11 rue du 11 novembre Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 18:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Présetnez votre livre coup de coeur
Partagez vos coups de coeur et repartez avec des idées de lecture.
A partir de 15 ans.
Inscriptions 02 43 24 31 57 .
Bibliothèque 11 rue du 11 novembre Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 31 57
English :
Present your favorite book
German :
Stellen Sie Ihr Lieblingsbuch vor
Italiano :
Presentate il vostro libro preferito
Espanol :
Presente su libro favorito
L’événement Partage de lecture #2 Sainte-Jamme-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Coeur de Sarthe