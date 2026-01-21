Partage des autobiographies de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) et d’un créneaude visite de l’exposition Tout public

En partenariat avec le Conservatoire de NantesPendant toute l’exposition Sous la pluie, visiteurs et visiteuses sont invités à écrire un texte autobiographique en lien avec la pluie. Quatre comédiens et comédiennes du Cycle Préparatoire à l‘Enseignement Supérieur s’en inspireront pour proposer une performance au coeur de l’exposition.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

