Partage des autobiographies de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes
Partage des autobiographies de la pluie Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 12 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 19:15 – 20:15
Gratuit : oui Sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) et d’un créneaude visite de l’exposition Tout public
En partenariat avec le Conservatoire de NantesPendant toute l’exposition Sous la pluie, visiteurs et visiteuses sont invités à écrire un texte autobiographique en lien avec la pluie. Quatre comédiens et comédiennes du Cycle Préparatoire à l‘Enseignement Supérieur s’en inspireront pour proposer une performance au coeur de l’exposition.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire