Partage d’étape de création Respire ! Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Le Nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Sortie de résidence conte musical de Pascale Rambeau et Sophie Sabourinn Cie Parolata Sung Respire !

Récit rock sur la mort à vivre

Respire ! nous raconte l’histoire d’une jeune femme destinée à devenir Accabadora, celle qui met fin aux souffrances des agonisants, celle qu’on appelle la dernière mère.

Dans les montagnes de la Sardaigne des années 1950, Viviana 7 ans, après la mort de son père, vient vivre chez la vieille Tzia Ada, la sage-femme du village. Dans la grande maison, VIvana découvre les carnets de médecine de sa tutrice et une porte fermée à clé. Dans la pièce interdite un voile noire. En enfilant le voile, Viviana fait une plongée dans le monde des morts. Au chevet des mourants, elle prend conscience du rôle de l’accabadora. Entre résilience et autodétermination, il est temps pour elle de laisser tomber le voile et assumer pleinement ses choix. .

