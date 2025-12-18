Partage d’expériences autour des écrans Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris

Construisons ensemble un monde ajusté avec et sans les écrans.

Venez partager vos inquiétudes, vos idées et vos habitudes autour d’un café.

Ce temps est ouvert à tous les futurs parents, et parents de jeunes enfants.

Un échange bienveillant pour construire un monde ajusté avec et sans les écrans, proposé par l’association Screepeace.

Le mercredi 07 janvier 2026

de 09h30 à 11h00

gratuit

réservation sur maison1000jours18@paris.fr

Public tout-petits et adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris

+33153411899 maison1000jours18@paris.fr



