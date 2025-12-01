Partage d’expériences autour des écrans Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris
Partage d’expériences autour des écrans Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris mercredi 17 décembre 2025.
Construisons ensemble un monde ajusté avec et sans les écrans.
Venez partager vos inquiétudes, vos idées et vos habitudes autour d’un café.
Ce temps est ouvert à tous les futurs parents, et parents de jeunes enfants.
Un échange bienveillant pour construire un monde ajusté avec et sans les écrans, proposé par l’association Screepeace.
Le mercredi 04 février 2026
de 14h30 à 16h00
Le mercredi 17 décembre 2025
de 10h30 à 12h00
gratuit
Public tout-petits et adultes.
Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris
+33184821910 maison1000jours20@paris.fr