Partage et débat : Les lundis de la nature Maison des associations Marignane
lundi 26 octobre 2026 · Maison des associations · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Partage et débat : Les lundis de la nature
Lundi 26 octobre 2026.
A partir de 18h20. Maison des associations 2 chemin du Couvent Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26
fin : 2026-10-26
Date(s) :
2026-10-26
Rejoignez l’équipe de l’A.P.E.M pour un moment convivial d’échanges autour de l’actualité « infos-nature-environnement » suivi d’une discussion-débat.
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Maison des associations 2 chemin du Couvent Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apem.marignane@gmail.com
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English :
Join the APEM team for a friendly gathering to share the latest « nature and environment » news, followed by a discussion and debate.
L’événement Partage et débat : Les lundis de la nature Marignane a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Marignane
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