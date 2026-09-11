Partage et débat : Les lundis de la nature Maison des associations Marignane

Informations pratiques

Marignane

Partage et débat : Les lundis de la nature

Lundi 26 octobre 2026.

A partir de 18h20. Maison des associations 2 chemin du Couvent Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-26

Rejoignez l’équipe de l’A.P.E.M pour un moment convivial d’échanges autour de l’actualité « infos-nature-environnement » suivi d’une discussion-débat.

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Maison des associations 2 chemin du Couvent Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apem.marignane@gmail.com

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English :

Join the APEM team for a friendly gathering to share the latest « nature and environment » news, followed by a discussion and debate.

L’événement Partage et débat : Les lundis de la nature Marignane a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Marignane