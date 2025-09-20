Partage et patrimoine à la bibliothèque Paul Eluard Bibliothèque Paul Eluard Saint-Herblain

Partage et patrimoine à la bibliothèque Paul Eluard Bibliothèque Paul Eluard Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

Partage et patrimoine à la bibliothèque Paul Eluard 20 et 21 septembre Bibliothèque Paul Eluard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partage et patrimoine à la bibliothèque Paul Eluard

Bibliothèque qui fête ses 72 ans d’existence officielle. Depuis 1953, l’animation est assurée uniquement par des bénévoles.

Ses fondateurs se donnaient pour but de « présenter les auteurs classiques et contemporains du monde entier, avoir pour base une authentique littérature progressiste et populaire » et d’ajouter, « vivre en paix dans un monde meilleur ».

Aujourd’hui encore, avec son fond de quelques 35000 ouvrages, le but est de permettre à chacun(e) de penser par soi-même, de faire prendre conscience qu’être citoyen, c’est participer à la vie politique à tous les niveaux (local, régional, national) pour devenir « citoyen du monde ». C »est pourquoi la bibliothèque est une association qui se déclare citoyenne car « au-delà de la satisfaction de ses membres, elle entend s’adresser à l’intérêt général et se préoccuper du bien commun.

La visite peut conduire à voir le contenu original de son fond livresque avec en particulier des ouvrages qui sont aujourd’hui pratiquement introuvables sur la seconde guerre mondiale, la déportation, la guerre d’Espagne…

Bibliothèque Paul Eluard 32 rue des Plantes 44800 saint herblain Saint-Herblain 44800 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire La bibliothèque Paul Eluard fête cette année ses 71 ans d’existence. Depuis 1953, ses bénévoles ont à cœur de faire vivre ce lieu citoyen.

Partage et patrimoine à la bibliothèque Paul Eluard

DQN