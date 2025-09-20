Partage ma passion avec Leïla Meilhan

Partage ma passion avec Leïla Meilhan samedi 20 septembre 2025.

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Et si vous passiez à l’action pour la planète ? Rejoignez-nous pour un atelier convivial où vous apprendrez à fabriquer vous-mêmes des produits écologiques, simples, efficaces… et bons pour l’environnement !

C’est ce que vous propose Leïla lors de son atelier partage ma passion , alors rendez-vous à la bibliothèque après avoir confirmé votre participation ! .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Partage ma passion avec Leïla

Why not take action for the planet? Join us for a friendly workshop where you can learn how to make your own eco-friendly products that are simple, effective? and good for the environment!

That’s what Leïla has in store for you at her « share my passion » workshop, so come and join us!

German : Partage ma passion avec Leïla

Wie wäre es, wenn du dich für unseren Planeten einsetzt? In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie einfache, effektive und umweltfreundliche Produkte selbst herstellen können

Das ist genau das, was Leïla in ihrem Workshop « Teile meine Leidenschaft » anbietet

Italiano :

Perché non agire per il pianeta? Unitevi a noi in un simpatico workshop in cui potrete imparare a realizzare i vostri prodotti ecologici in modo semplice, efficace e rispettoso dell’ambiente!

Questo è ciò che Leïla ha in serbo per voi nel suo workshop « share my passion », quindi venite a scoprirlo di persona!

Espanol : Partage ma passion avec Leïla

¿Por qué no actuar en favor del planeta? Acompáñanos en un simpático taller en el que aprenderás a fabricar tus propios productos ecológicos, sencillos, eficaces… ¡y buenos para el medio ambiente!

Eso es lo que Leïla te propone en su taller « Comparte mi pasión », ¡así que ven y compruébalo tú mismo!

