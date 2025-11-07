Partage ouvrez-nos vos albums de famille Salle du lavoir Châteauneuf-de-Galaure
Partage ouvrez-nos vos albums de famille Salle du lavoir Châteauneuf-de-Galaure vendredi 7 novembre 2025.
Partage ouvrez-nos vos albums de famille
Salle du lavoir 76 rue Geoffroy de Moirans Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Objectif créer une base de données sur les villages de la Drôme. Vos documents, témoins de la vie quotidienne à Châteauneuf-de-Galaure et ailleurs dans la Drôme, seront reproduits sur place, numérisés puis rendus.
.
Salle du lavoir 76 rue Geoffroy de Moirans Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 51 72 11 contact@memoire-drome.com
English :
Objective: to create a database on the villages of the Drôme. Your documents, witnesses of daily life in Châteauneuf-de-Galaure and elsewhere in the Drôme, will be reproduced on site, digitized and returned.
German :
Ziel: Eine Datenbank über die Dörfer der Drôme erstellen. Ihre Dokumente, Zeugen des Alltagslebens in Châteauneuf-de-Galaure und anderswo in der Drôme, werden vor Ort reproduziert, digitalisiert und dann zurückgegeben.
Italiano :
L’obiettivo è quello di creare una banca dati dei villaggi della Drôme. I vostri documenti, testimonianze della vita quotidiana a Châteauneuf-de-Galaure e altrove nella Drôme, saranno riprodotti sul posto, digitalizzati e poi restituiti.
Espanol :
El objetivo es crear una base de datos de los pueblos de la Drôme. Sus documentos, testimonios de la vida cotidiana en Châteauneuf-de-Galaure y en otros lugares de la Drôme, se reproducirán in situ, se digitalizarán y se devolverán.
L’événement Partage ouvrez-nos vos albums de famille Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche