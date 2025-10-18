PARTAGE POÉTIQUE ET CINÉ DÉBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Saint-Chély-d’Apcher
Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
17h30 Soirée Partage poétique lectures/expo/projection
[gratuit, dès 10 ans]
Vernissage de l’Expo L’hôte de l’autre — Portraits d’une hospitalité partagée. avec l’artiste Sara Harakat
Lecture de François Graveline (poète) & Brigitte Agulhon (poète et conteuse)
Repas poétique un geste culinaire de Sara Harakat pour partager des gourmandises avec les familles réfugiées vivant aujourd’hui à St Chély
20h30 Ciné-Débat Projection du film Lettre à ma sœur d’Habiba Djahnine suivi d’une discussion avec la réalisatrice (durée film 1h10)
[Gratuit, dès 10 ans] .
Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie
English :
5:30pm « Poetic sharing » evening ? readings/exhibition/projection
[free, ages 10 and up]
V20h30 Ciné-Débat: Screening of the film Lettre à ma s?ur by Habiba Djahnine followed by a discussion with the director (running time: 1h10)
[Free, age 10 and up]
German :
17.30 Uhr Abend « Poetischer Austausch » ? Lesungen/Ausstellung/Projektion
[kostenlos, ab 10 Jahren]
V20.30 Uhr Ciné-Débat: Vorführung des Films Lettre à ma s?ur von Habiba Djahnine, gefolgt von einer Diskussion mit der Regisseurin (Filmdauer: 1h10)
[Kostenlos, ab 10 Jahren]
Italiano :
17.30 Serata « Condividere la poesia »: letture/esposizione/proiezione
[gratuito, a partire da 10 anni]
V20h30 Film-dibattito: Proiezione del film Lettre à ma s?ur di Habiba Djahnine seguita da un dibattito con la regista (durata: 1h10)
[Gratuito per i bambini dai 10 anni in su]
Espanol :
17.30 h Velada « Compartir la poesía » ? lecturas/exposición/proyección
[gratuito, a partir de 10 años]
V20h30 Cine-debate: Proyección de la película Lettre à ma s?ur de Habiba Djahnine seguida de un debate con la directora (duración: 1h10)
[Gratis para niños a partir de 10 años]
