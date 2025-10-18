PARTAGE POÉTIQUE ET CINÉ DÉBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Saint-Chély-d’Apcher

PARTAGE POÉTIQUE ET CINÉ DÉBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Saint-Chély-d’Apcher samedi 18 octobre 2025.

PARTAGE POÉTIQUE ET CINÉ DÉBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

17h30 Soirée Partage poétique lectures/expo/projection

[gratuit, dès 10 ans]

V20h30 Ciné-Débat Projection du film Lettre à ma sœur d’Habiba Djahnine suivi d’une discussion avec la réalisatrice (durée film 1h10)

[Gratuit, dès 10 ans]

17h30 Soirée Partage poétique lectures/expo/projection

[gratuit, dès 10 ans]

Vernissage de l’Expo L’hôte de l’autre — Portraits d’une hospitalité partagée. avec l’artiste Sara Harakat

Lecture de François Graveline (poète) & Brigitte Agulhon (poète et conteuse)

Repas poétique un geste culinaire de Sara Harakat pour partager des gourmandises avec les familles réfugiées vivant aujourd’hui à St Chély

20h30 Ciné-Débat Projection du film Lettre à ma sœur d’Habiba Djahnine suivi d’une discussion avec la réalisatrice (durée film 1h10)

[Gratuit, dès 10 ans] .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

5:30pm « Poetic sharing » evening ? readings/exhibition/projection

[free, ages 10 and up]

V20h30 Ciné-Débat: Screening of the film Lettre à ma s?ur by Habiba Djahnine followed by a discussion with the director (running time: 1h10)

[Free, age 10 and up]

German :

17.30 Uhr Abend « Poetischer Austausch » ? Lesungen/Ausstellung/Projektion

[kostenlos, ab 10 Jahren]

V20.30 Uhr Ciné-Débat: Vorführung des Films Lettre à ma s?ur von Habiba Djahnine, gefolgt von einer Diskussion mit der Regisseurin (Filmdauer: 1h10)

[Kostenlos, ab 10 Jahren]

Italiano :

17.30 Serata « Condividere la poesia »: letture/esposizione/proiezione

[gratuito, a partire da 10 anni]

V20h30 Film-dibattito: Proiezione del film Lettre à ma s?ur di Habiba Djahnine seguita da un dibattito con la regista (durata: 1h10)

[Gratuito per i bambini dai 10 anni in su]

Espanol :

17.30 h Velada « Compartir la poesía » ? lecturas/exposición/proyección

[gratuito, a partir de 10 años]

V20h30 Cine-debate: Proyección de la película Lettre à ma s?ur de Habiba Djahnine seguida de un debate con la directora (duración: 1h10)

[Gratis para niños a partir de 10 años]

L’événement PARTAGE POÉTIQUE ET CINÉ DÉBAT DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-09-03 par Conseil Départemental