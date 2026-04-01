Bourganeuf

Partage ta recette

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Animation jeunesse Après les beignets, les crèpes… A toi de choisir ! .

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

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English : Partage ta recette

L’événement Partage ta recette Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest