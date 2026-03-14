Partage tes idées à la Palette

3 route de Frencq Longvilliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Partage tes idées

Mardi 17 mars à partir de 18h

La Palette Longvilliers

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Nous construisons le projet avec vos idées. Alors si vous avez une proposition d’activité, de concert, de thème de soirée, ou encore d’animations… on échange !

Téléchargez le programme entier à droite de votre écran !

Lieu 3 route de Frencq Dans la petite Grange

Réservation par sms au 06 16 54 37 55

Crédit Pixabay .

3 route de Frencq Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France maeva@lapalette.org

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English :

L’événement Partage tes idées à la Palette Longvilliers a été mis à jour le 2026-03-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer