Partage tes idées à la Palette Longvilliers
Partage tes idées à la Palette Longvilliers mardi 17 mars 2026.
Partage tes idées à la Palette
3 route de Frencq Longvilliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Partage tes idées
Mardi 17 mars à partir de 18h
La Palette Longvilliers
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Nous construisons le projet avec vos idées. Alors si vous avez une proposition d’activité, de concert, de thème de soirée, ou encore d’animations… on échange !
Téléchargez le programme entier à droite de votre écran !
Lieu 3 route de Frencq Dans la petite Grange
Réservation par sms au 06 16 54 37 55
Crédit Pixabay .
3 route de Frencq Longvilliers 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France maeva@lapalette.org
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English :
L’événement Partage tes idées à la Palette Longvilliers a été mis à jour le 2026-03-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer